MESSI: "ME SIENTO MUY BIEN FISICAMENTE"

Las redes sociales y los portales de noticias viralizaron una foto del tobillo derecho, aparentemente hinchado, de Lionel Messi durante el entrenamiento previo al partido debut de Argentina en Qatar que despertó preocupación.

A ésta foto se le sumó el trabajo diferenciado que realizó el diez argentino durante la semana pasada, generando distintas hipótesis sobre si estará o no presente ante Arabia Saudita.

Sin embargo, se trataría de una venda con gel congelado usado como tratamiento para evitar antinfamatorios inyectables.

Palabra mayor la de Lio Messi que en conferencia de prensa despejó toda duda. "Me siento muy bien físicamente. Llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema. Escuché que entrené diferenciado o que tenía un golpe, por precaución pero nada raro", expresó quien además se mostró contento de jugar el que quizá sea su último mundial. "Me siento con muchas ganas e ilusionado con este nuevo comienzo de la Copa del Mundo. A la hora que empiece el partido cada uno va a querer lo mejor para su selección e intentaremos hacer el mejor partido para arrancar de la mejor manera y obteniendo los tres puntos. No sé si es el momento más feliz de mi carrera. Me agarra con otra edad y más maduro. Hoy disfruto mucho más de todo esto, antes no lo pensaba. A veces pasaban por desapercibidas muchas cosas que me pasaban y hoy soy más consciente".

Más tarde habló el Lionel entrenador de la Selección, Scaloni, quien descartó sorpresas en el equipo. "El equipo está decidido, se los dije a ellos hoy. Ya lo saben todos. No va a cambiar de ahí, no va a haber cambio de esquema tampoco”.

El once titular que ensayó Scaloni fue: Martínez; Molina, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Papu Gómez; Di María, Lautaro Martínez, Messi. La duda pasa en el mediocampo ya que anteriormente probó con Alexis Mac Allister.