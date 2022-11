PERSONAL DE MAESTRANZA SE MANIFIESTAN AFUERA DE CASA DE GOBIERNO

En Gran Bourg, se está llevando a cabo una protesta del personal de maestranza de Potenciar Trabajo en las puertas de Casa de Gobierno.

Raquel y Rocío explicaron a Todo Salta Noticias que vienen trabajando en las escuelas, trabajaron como ordenanza limpiado las escuelas cuando se dieron con otra realidad.

"Pedimos al señor Demitrópulos que no nos discrimine , que nos de una oportunidad laboral, nuestros expedientes están en su mesa esperando la última firma de él. También pedimos que se genere nuevos expedientes para las compañeros que no lo tienen y para las que lo tienen y está frenado sin curso, no lo traben por favor".

Piden una estabilidad laboral, quieren dejar de pertenecer a un programa para pertenecer a un trabajo digno, "queremos dejar de ser personas discriminadas".

"El Gobierno pensando que ya no nos necesitaban nos redujo, 300 mujeres quedamos en las escuelas y siguen intimidando a las mujeres, por tres faltas las van a sacar y las van a quitar del programa".

Si no les brinda una respuesta favorable van a llegar hasta "las últimas consecuencias, hasta las últimas medidas extremas".