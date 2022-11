CHRIS MARTIN SE TATUÓ "GRACIAS TOTALES"

Un día después de semejante performance que disfrutaron miles de espectadores en el estadio Monumental, este martes se viralizó una imagen de Chris Martin, líder de la banda británica, donde queda al descubierto el nuevo tatuaje que se hizo el cantante. El hombre que cautivo a todos los argentinos se tatuó la icónica frase de Gustavo Cerati y Soda Stereo en su brazo derecho.

Desde la cuenta Coldplay Argentina se replicó la foto publicada por el Instagram de Zina_Samoletova, la encargada de realizar el tatuaje. La misma tenía la siguiente descripción: “Was very speasial client today. In a very special place” (Fue un cliente muy especial hoy. En un lugar muy especial) y agregó: “He asked me to do all freehand” (Me pidió que hiciera todo a mano alzada).

A lo largo de su carrera, el cantante ha dejado grabados acontecimientos, emociones y pasiones en su piel en forma de tatuajes. Las muñecas de Chris Martin son la parte de su cuerpo reservada a sus dos hijos, Apple, de 18 años, y Moses, de 16. En el interior de la derecha tiene tatuada un M y en el de la izquierda, una A, las iniciales de sus nombres.