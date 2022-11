LA SCALONETA MÁS ARGENTINA QUE NUNCA RUMBO A QATAR

En la Selección ya hicieron un relevamiento en Qatar sobre los alimentos que gozaran durante su estadía para el Mundial.

No pasa desapercibido que el conjunto albiceleste irá con un contenedor de carne argentina, una cantidad suficiente claramente. Cabe destacar que no es que la carne del país asiático sea mala, sino que es de buey australiano, algo a lo que los jugadores argentinos no están acostumbrados a consumir. Por este motivo, se tomó la decisión de llevar la carne argentina.

Y el menú no acaba ahí, los otros dos productos que el seleccionado se lleva son dulce de leche y yerba. Más argentinos que nunca.

Pese a que estos se consiguen en cualquier parte del mundo, por la cantidad que hay que llevar, también se optó por cubrir el stock desde acá.