CHRIS MARTIN ZAPÓ CON VENDEDORES DE UNA CASA DE MÚSICA

La visita de Coldplay a la Argentina no se limita a una serie de conciertos en el Estadio Monumental. Desde que llegó al país, la banda está en “modo turista” y no para de regalar perlitas. Y este jueves no fue la excepción: Chris Martin visitó una casa de música en la Ciudad de Buenos Aires y zapó con los empleados del local.

Todo quedó registrado por Emiliano Nievas, uno de los vendedores que interactuó con el artista. “Típico que estás trabajando y viene Chris Martín de Coldplay”, escribió el joven, con mucha ironía, junto a una imagen donde abraza al cantante.

Martin se sentó en el piano para improvisar algunos temas y estuvo sonriente durante toda la zapada. Además, agarró la guitarra para interpretar el clásico de Soda Stereo con el que conquista al público argentino en cada presentación: “De música ligera”.

“Vamos a contarle la historia: vino su ‘jermu’ a la puerta del local, mucho no le entendimos porque hablaba muy rápido. Después veo que pasa un flaco alto y digo ‘es él’. Cuando ve que nos asomamos, a los dos segundos, viene, agarra una guitarra y nos dice ‘qué quieren tocar’”, arrancaron contando Sam Baez y Lucca Nievas, los otros dos vendedores.

Y añadieron: “Lo primero que le dijimos fue Oasis y empezamos ahí nomás. También tocamos ‘Isn’t She Lovely’. Además, nos anotó para tres entraditas y también compró. Redondito”.

Por supuesto que los videos no tardaron en volverse virales y la mayoría de los usuarios destacó la simpleza del cantante. “Es la definición de ‘tipazo’”, aseguró una usuaria que comentó la publicación de uno de los vendedores.