EL BASQUETBOLISTA ESTADOUNIDENSE FUE A COBRAR EL IFE5 EN SALTA

Se trata del ala pívot Eric Freeman, quien vive en Salta después de lo que fue su paso por los Infernales. El estadounidense llegó a la Argentina en septiembre de 2014 y representó los colores del equipo en el Torneo Federal 2014/15. Desde ese momento no se fue más de Salta y la adoptó como su nuevo hogar. Cabe mencionar que el basquetbolista cumplía con todos los requisitos necesarios para cobrar el refuerzo.

Actualmente juega para El Tribuno Básquet, pero se está recuperando de una lesión en el tendón de Aquiles. Así, en inactividad y sin ingresos, el estadounidense fue visto haciendo la fila para cobrar el bono de 45 mil pesos junto a cientos de salteños que buscaron recurrir al mismo beneficio.

"Estoy en Argentina hace más de diez años. Soy argentino, tengo documento de argentino. Hace un año me corté el tendón de aquiles, por eso hice fila para el bono, porque no tengo trabajo", expresó Eric Freeman en una entrevista con TN. "Trabajo con mi cuerpo y por el tema de mi lesión no puedo trabajar. Siempre trabajé con el básquet, vivo de eso, pero cuando me corté el tendón de aquiles no pude trabajar más. Me corresponde cobrar el bono porque soy argentino", concluyó.