FUMIGARON UNA ESCUELA DE ZONA NORTE CON LOS CHICOS DENTRO

Hace unas horas se vivió un caos total en la Escuela Eva Perón, ubicada en barrio Castañares, en la zona norte de la ciudad. Llegaron a la escuela personal listo para fumigar pero todo se hizo con los chicos dentro de la institución.

Si bien los padres fueron avisados a través de un grupo de WhatsApp, hasta que se hicieron presentes al lugar varios menores empezaron a sentirse descompuestos, hubo al menos seis chicos intoxicados.

El enojo se extendió al saber que la directora del establecimiento no se encontraba en el lugar, la vicedirectora tampoco por carpeta médica y por lo tanto, los padres no pudieron dialogar con nadie sobre la irresponsable situación. Algunas maestras al ser consultadas respondieron que no estaban al tanto de la fumigación.

Para ser más exactos, se debía desinfectar una aula, el 3°A. Por este motivo, los alumnos tuvieron que salir al patio del establecimiento y por seguridad también los de las aulas cercanas, el otro tercero y un cuarto grado.

Minutos más tarde comenzaron los problemas. "Se generó caos porque uno de los alumnos dice que se descompone y así comienza la cadena en la que otros más se descomponen", dijo una docente del séptimo grado en dialogo con TodoSaltaNoticias.

"Solo se desinfectó un aula, el resto se va a desinfectar el sábado", agregó la maestra. Dijo además que el SAMEC fue llamado alrededor de las 9 horas pero recién ingresó a las 10.

En las puertas de la escuela Eva Perón los padres y familiares de los alumnos se mostraron claramente molestos por la irresponsabilidad por parte de los directivos, muchos de ellos asustados por sus hijos y posibles secuelas que podría dejar el gas usado al momento de la desinfección.

"Empezaron a fumigar la escuela con los chicos todavía dentro", dijo la mamá de uno de los estudiantes. "Nos dijeron que la fumigación no afectaba a los alumnos", agregó otro, explicando que había sido la única respuesta que le dieron.

"Me parece una estupidez desinfectar con los chicos adentro. Me enteré por el grupo, nos llamaron. No está la directora ni nadie que de la cara", se quejó otro padre.

Por último dos madres y una abuela contaron con brevedad sobre su apuro por llegar a la escuela, puesto que una de las menores tiene asma y su madre estaba enormemente preocupada por su estado. La abuela comentó que casi se cae de camino para retirar a sus nietos.

Pese a las explicaciones por parte de la maestra, una mamá en las puertas de la escuela manifestó que el olor aun estaba presente y que en la zona del jardincito era muy fuerte.