COLDPLAY Y SU HOMENAJE A SODA STEREO

La banda inglesa liderada por Chris Martin vino para presentar su disco Music of the Spheres y dio el primero de sus diez shows en el Monumental.

“Es el mejor martes de mi vida”, dijo Chris Martin con el rostro sonriente y brilloso de transpiración, después de que su multitud le entregara todo en el coro de “A Sky Full Of Stars”. Y de algún modo resumió el sentir de casi todos los presentes en la noche de este 25 de octubre en la cancha de River, quienes disfrutaron de los hits, las lucecitas, los papelitos, los fuegos y toda la parafernalia ya característica de Coldplay, en la primera de las diez funciones que programó en su vuelta a la Argentina.

El inglés es muy de darle órdenes a su público: que se agachen para después saltar cuando explote el estribillo de “Adventure of a Lifetime”; que hagan pogo sobre un piso cinético y pedaleen en bicicletas fijas que generen electricidad que sirva para hacer funcionar sus equipos en los próximos shows; que quienes estén en el campo mirando hacia el escenario se den vuelta para saludar y cantarle en la cara los versos de “Yellow” a quienes están en la popular; que levantemos las manos para mandar amor y buenas vibras para que se resuelvan los males de este mundo; que todos vuelvan a entonar “A Sky Full Of Stars” pero con “más fuerza y nada de celulares ni nada electrónico por al menos una canción. Observemos la energía que hay alrededor”, tal como fue su pedido. Y sus seguidores obedecen felices.

Otro de sus típicos golpes de efecto fue el de estirar la coda de las canciones para sugerirle al público que la sigan coreando. En “Paradise” tiró el pie vocalizando la melodía pero muchos no la agarraron y no la repitieron, hasta que Martin susurró un “Para, para... Paradise” que se fue volviendo cada vez más grande.

En “The Scientist” aprovechó el valle para dejar un mensaje (“Buenos Aires es increíble. Es la casa de mi corazón, la casa de mi alma. Gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí a pesar de todos los problemas del mundo, ahora: los problemas económicos, el narcotráfico, el covid, las guerras...”) y reiteró en falsete el “Nobody said it was easy” (”Nadie dijo que fuera fácil”) como para darnos consuelo entre todos.

Además de tener una bandera celeste y blanco flameándole todo el tiempo en la cintura, Chris volvió a complacer al público local con un elogio y una versión muy especial. “Tienen las mejores voces del mundo aquí en Argentina. Amo cantar para ustedes, pero más amo que ustedes canten para nosotros. Así que ahora van a cantar para nosotros”, pidió para anunciar el cover de “De música ligera”, indeleble clásico de Soda Stereo, que ya habían hecho en 2017 cuando tocaron en La Plata y que Martin interpretó para la gira Gracias Totales. “Gracias Zeta, Charly y Gustavo”, saludó a los Soda. “Perdona por mi español”, pidió luego.