UN CONCEJAL FUE INCREPADO CON AGRESIONES Y AMENAZAS

El pasado martes el Concejal Adrian Ustarez fue sorprendido en las puertas del recinto, por un representante de la defensoría del pueblo de la localidad, quien lo increpó con insultos, agresiones y amenazas.

El edil se encontraba en las puertas del edificio donde funciona en Honorable Concejo Deliberante, contó que estaba dialogando con un vecino cuando justo en ese momento se encontraba el acusado, un empleado de la defensoría del pueblo. "Me vio en la puerta y me empezó a increpar: quién era yo que por qué preguntaba por él".

Segundos más tarde "empezó a insultarme y me amenazó con que iba a golpearme en donde me viera", continuó Ustarez. Cosa que luego concretó, al acercarse a su persona y con una carpeta agredir al edil.

Tras lo vivido, se dirigió a realizar la denuncia correspondiente.

"Como concejal he preguntado hace un par de meses por las designaciones que hay en defensoría del pueblo y me llamó la atención del señor porque dice que está designado como colaborador y en otro que iba a recibir una remuneración. No existe ese cargo", contó el concejal.

"Esa fue la consulta y fue el error por parte de la defensoría, después se cambió la resolución de la designación pero el empleado siguió trabajando", explicó finalmente.

Además contó que la misma persona ya tiene otra denuncia por violencia, por privación de la libertad con otra persona del trabajo.