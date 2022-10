MULTARON SIETE VECES UNA OBRA EN CONTRUCCIÓN Y SIGUEN TRABAJANDO

La obra multada más de cinco veces, ubicada en Vicente López y el Paseo Güemes continúa en construcción pese al pedido de la Municipalidad. TodoSaltaNoticias se hizo presente en el lugar y pese a las agresiones recibidas, dio cuenta del desempeño ilegal.

"Obra paralizada y multada. En incumplimiento a la ordenanza 13.778 y modificación de la ordenanza 13.779 y modificación. Normativa Urbanística y de Edificación", describe el cartel pegado el día 10 de octubre ante el incumplimiento de la ordenanza.

En UnNuevoDía, María Eugenia Angulo, titular de Desarrollo Urbano, explicó que si bien el edificio no está catalogado como bien patrimonial, el corredor de Paseo Güemes está dentro del área protegida. "No tienen ningún papel presentado", dijo María. No cuentan con una autorización del Copaipa, ni ninguna otra.

"No sabemos si ese edificio va a cumplir o no con la normativa". La Resolución fue emitida luego de reiteradas desobediencias y persistentes incumplimientos a Notificaciones y Actas de Infracción impuestas a partir del día 21 de agosto de este año..

El municipio recuerda que toda obra a construir debe presentar los permisos y pasos correspondientes para tal fin, ajustándose a la normativa vigente. Desde la Municipalidad se intensifican los operativos de control en el micro y macro centro, a los fines de hacer cumplir la ordenanza vigente.

Además, la titular de Desarrollo Urbano, resaltó, como se puede observar en las imágenes de TodoSaltaNoticias que los trabajadores tampoco están desempeñando su labor con la seguridad correspondiente y que podría llegar a darse un accidente infortunado con algún peatón que esté recorriendo la zona durante la construcción. ¿Quién se haría responsable si esto pasara?