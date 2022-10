PIDEN ELEVAR A JUICIO A TRES POLICÍAS POR ABUSO DE AUTORIDAD

El fiscal penal Leandro Flores requirió juicio contra tres efectivos policiales por la muerte de Daniel Liborio Juárez (39), al que atacaron a tiros en el barrio Atocha II, cuando intervinieron en un domicilio por un llamado al 911 por una situación de violencia familiar y de género.

El policía Miguel Ángel Aguirres Suárez está imputado por homicidio cometido en exceso del legítimo ejercicio del cargo, agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.

Este hecho ocurrió en el Barrio Atocha II, ante un llamado por violencia de género que terminó con un muerto. "Ya estaba reducido, no hacía falta matarlo. Lo que se ha probado en la fiscalía es justamente que lo mató sin ningún tipo de necesidad y de forma totalmente excesiva en un procedimiento policial que para nada fue normal", dijo el abogado Santiago Pedroza, representante de la familia Juárez.

El letrado dijo que la policía actuó incorrectamente al ver al compañero herido y que además dejaron morir a su pareja. "La viuda manifiesta que cuando llega la ambulancia primero se llevan al policía herido. que solo tenía una pequeña cortadura. Sin embargo, hacen que la otra ambulancia que iba a buscarlo al que estaba muy herido", comentó.

Además uno de los policías llegó a decirle al hombre herido: "vos de acá no te vas a ir vivo, te vas a morir". Todavía no hay fecha para el juicio pero se estipula que sería a mediados del próximo año.

JUICIO CONTRA TRES POLICÍAS QUE MATARON A UN HOMBRE

Los policías concurrieron a la casa del barrio Atocha II el 9 de febrero por la tarde, a verificar un incidente vinculado con violencia de género tras un llamado al 911. Ingresaron a la vivienda y uno de ellos fue lesionado con arma blanca por el supuesto agresor, quien luego fue herido por los efectivos con arma de fuego.

La mujer del fallecido relató que había discutido con su pareja. “Él me dijo que estaba harto de nosotros (por ella y sus hijos) y le dije que se vaya de la casa. Como no dejé que se lleve el dinero que mi hija tenía ahorrado, comenzó a romper las cosas. Ahí mi hija llamó a la Policía. Él los atendió bien y ellos entraron a mi casa. Mi marido sacó el cuchillo y cuando se lo quise quitar ya había apuñalado a uno de ellos”, manifestó. Y agregó que después de que le dispararon, “le pegaban en la cara y en la espalda, y también le tiraban agua. Le gritaban que se muera y me decían a mí que me calle”.