LA ELECCIÓN PROVINCIAL SE REALIZARÍA EL 14 DE MAYO

Según la legislación, la convocatoria a elecciones debe realizarse seis meses antes. La intención del Gobierno era que los primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se hagan en abril y las generales en mayo. No obstante, este año se aprobó la suspensión de las PASO y los tiempos darían justos para que el acto eleccionario general sea en mayo. Sigue sonando fuerte el día 14, pero hasta que no se oficialice, no está confirmado.

La ley que fijó las reglas determina que el reconocimiento de frentes y alianzas deberá ser solicitado al Tribunal Electoral hasta 60 días antes del acto electoral.

La legislación establece que hasta 50 días antes, alianzas, frentes electorales, partidos políticos y agrupaciones municipales deberán registrar los candidatos para las distintas categorías.

Los partidos políticos y las agrupaciones comunales postularán candidatos de acuerdo al mandato de sus cartas orgánicas. Las alianzas y frentes, conforme las reglas que acuerden. Solo se admitirán candidatos por un solo partido y para una sola categoría.

"Serán más de un millón de electores, más de 3 mil mesas y cerca de 420 escuelas, en donde los salteños votaremos. La fecha limite para la promulgación del decreto, de llamado a elección, sería el 14 de Noviembre. Debemos trabajar en el plan de capacitación, sobre todo para los adultos mayores, por eso vamos a hacer un estudio de los lugares, en donde se pondrán las maquinas. Cada vez en menor el cuestionamiento al sistema, que ha demostrado ser realmente transparente", Dra. Teresa Ovejero, Presidente de la Corte de Justicia de Salta, en el Despertador Nacional por RADIO NACIONAL SALTA