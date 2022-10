CONDUCTOR ALCOHOLIZADO AL VOLANTE OCASIONÓ ACCIDENTE

Siniestro vial en Avenida Paraguay al 2500 altura acceso ingreso Estadio Martearena sentido sur-norte.

Según se pudo saber el vehículo se detiene en el semáforo cuando siente un impacto, se trata de otro vehículo que colisiona al automóvil estacionado. Cuando se realizó el control de alcohol en sangre de los conductores se determinó que uno de ellos se encontraba en estado de ebriedad, con un resultado de 1,81.

Solo se registraron daños materiales, se demoró al vehículo que manejaba el conductor con alcohol en sangre por la infracción a la ley nacional de tránsito.

"Una de las partes tiene los papeles en regla y el otro conductor presentó alcohol en sangre".

Uno de los conductores mencionó que se encontraba manejando cuando cambia el semáforo, frena cuando de repente escucha una frenada y siente el impacto, "me corrió la camioneta unos cinco metros más adelante de donde tenía la camioneta estacionada y cuando me bajo veo que el hombre estaba desprendiendo el paragolpe y se acerca a decirme que arreglemos porque no tenía seguro y no quería problemas con la policía y bueno llamé al 911 y se realizaron las investigaciones".

Héctor, dueño de la camioneta comenta que se dió cuenta en el momento que el conductor que lo choca estaba en estado de ebriedad.