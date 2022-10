UN VECINO QUISO TALAR ÁRBOLES DE UNA PLAZA

Un vecino abrió un garaje que da hacia la plaza y que para poder ingresar o salir con su vehículo particular hacia la calle, decidió talar unos árboles y retirar los bastones ornamentales.

Ante una denuncia, los inspectores municipales de la patrulla ambiental se presentaron en el lugar y constataron árboles dañados y marcados para su posterior extracción, otros ya habían sido extraídos. Los vecinos denunciados ya habían quitado los bastones de hierro que se encontraban encadenados entre sí.

Además de formular el acta de infracción y la multa correspondiente, los vecinos denunciados deberán desistir de avanzar con la extracción de árboles y de usar la plaza para ingresar al garaje.

En la denuncia, los vecinos lamentaron los daños y explicaron que los árboles de la plaza habían dado solución a inundaciones que se generaban por acumulación de agua de lluvia, que ahora era absorbida por los mismos.

Hasta el momento no se hizo cargo, no ordenó la plaza, no plantó nuevos árboles y tampoco acomodó los bastones ornamentales.