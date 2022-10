PROTESTA Y CORTE DE CALLE DE CADETES

En calle 20 de Febrero casi esquina Belgrano decidieron reunirse los trabajadores de cadetería para protestar por un proyecto legislativo que los va a perjudicar.

Vuelven a presentar en la Cámara de Diputados de Salta un proyecto que tiene como fin identificar cuántos son los trabajadores de moto mensajería en condiciones precarias e intimar a la patronal a que se los registre en el sistema laboral.

El secretario general de ASSIM, Carlos Cruz explicó: "Ese proyecto fue presentado en el 2019, en 2020 se aprobó en diputados pero después se frenó en senadores, y en marzo de este año volvimos a trabajar sobre el tema y volvió a diputados para que se vuelva a aprobar y pase nuevamente a senadores".

Marcelo Nina, quien forma parte del sindicato habló con Todo Salta Noticias y mencionó que "esto no da para más, cerrar las mensajerías y que queden sin trabajo los trabajadores no da para más, estamos enojados porque que el diputado no nos habló ni llamó a un delegado de Pedidos Ya y digan miren, están de acuerdo con esto, pero no tiene fundamento este proyecto que presentaron lo hicieron rápido, le pedimos a los senadores que vean el proyecto porque no está bien".

Están trabajando con el abogado a favor de las mensajerías para defender el derecho del trabajador , "un gremio quiere acaparar todo por todos los cadetes y no es así, hay sindicatos y delegados".

"Basta de persecución, hay que tener siempre diálogo porque si no te unís al diálogo no tenés nada".

Carlos Cruz arribó al lugar e intenta conversar con los cadetes en estos momentos: "nosotros no estamos en contra de ustedes".

Los cadetes se van a retirar del lugar ya que no pudieron mediar el diálogo.

"Mandan a que los trabajadores se enfrenten con nosotros desde las empresas, nunca llegaron al gremio a decir que no nos gustan estas cosas, nunca fueron. Hoy vine yo solo a poner la cara en medio del reclamo, yo quería que uno de los referentes vayan al sindicato y digan che Cruz pasa esto y esto, nunca fueron".

"No puede ser que hoy un trabajador no tenga derechos, si los gremios duermen y no le dan a los trabajadores nosotros no vamos a dormir, este proyecto ya pasó a senado, estoy hablando con los senadores y va a salir la ley. Esta ley no es en contra de los trabajadores".