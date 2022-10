¡MALENA SANTILLÁN ES DE ORO EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS!

Desde los primeros días de la competencia la menor de 14 años había ganado la medalla plateada en los 4x200 metros libre y la medalla de bronce en los 800 metros estilo libre. Ahora fue la ganadora de una medalla de oro en la prueba de 200 metros espalda en los Juegos Sudamericanos 2022.

Al terminar su competencia habló llena de emoción con TyC Sports y comentó: "No doy más de felicidad, no lo puedo creer, dejé todo en la carrera. No me alcanzan las palabras para explicar todo lo que siento en este momento, estoy cansada pero tan feliz a la vez porque se que di todo y dejé la bandera en lo más alto. Tenía pensado el segundo o tercer lugar, pero cuando toqué y vi que quedé primera no lo podía creer", explicó Santillán.

Malena empezó a nadar por recomendación médica y desde muy temprana edad comenzó a mostrar condiciones y rompiendo el año pasado en su categoría el récord nacional en los 400 metros libres.

Durante este año no frenó nunca, ascendió y batió en dos oportunidades el récord nacional en los 200 metros espalda en la categoría cadetes. Además, empezó a competir de forma internacionales batiendo récords en España y Portugal en la antesala a sus consagratorias participaciones en el Mundial Junior en Perú y los Juegos Suramericanos en Paraguay.

La joven de 14 años que nada en el Sport Automóvil Club agradeció a su entrenador Aníbal Gaviglio, a su psicóloga, kinesióloga, profesora de gimnasio y a “todos” los que la acompañan en esta disciplina deportiva.

La campeona este miércoles irá en búsqueda de una nueva presea cuando forme parte de los 400 metros estilo libre. Buscando finalizar con nuevo broche de oro su gran debut en los juegos Suramericanos.