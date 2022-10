MUJER LE REGALA ENTRADAS AL MUNDIAL A SU ESPOSO PARA ESTAR CON SU AMANTE

Según le reveló Sarah, nombre ficticio que eligió la mujer para guardar su identidad, al medio británico; ella y su esposo se conocieron hace 17 años gracias a amigos en común. “Me trató como a una princesa cuando lo conocí y nos enamoramos muy rápido”, señaló. El matrimonio tuvo dos hijas y se mantuvo estable hasta hace algún tiempo, cuando la fémina empezó a perder la ilusión en la relación.

Fue en ese momento que Sarah decidió crear una cuenta en un aplicativo de citas en línea donde hizo ‘clic’ instantáneamente con su amante. “Ha sido emocionante, como un romance adolescente y ambos sentimos exactamente lo mismo al respecto”, sostiene la fémina.

Asimismo, Sarah señala que su aventura amorosa le ha permitido mejor la relación con su esposo, que no sospecha de la infidelidad. “Mi esposo incluso ha comentado que me he visto mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, saca a relucir un lado mío que no he visto en mucho tiempo”, remarca.

Pese a la emoción que siente al estar con su amante, la mujer afirma que el amor por su esposo no ha disminuido, lo que ha generado diversos comentarios en las redes sociales.