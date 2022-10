ROBARON EL CAÑO DE GAS EN LA ESCUELA FRAY LUIS BELTRÁN

En la Escuela Fray Luis Beltrán Nº 4638 se robaron el caño de gas, las profesoras tuvieron problemas para poder servir la copa de leche debido a esta situación.

La directora Beti habló con Todo Salta Noticias y dijo que "es un hecho muy lamentable porque el personal de ordenanza ingresó a las 06:30 de la mañana y se dan con la novedad de que no había gas en la institución, yo ingreso a las 07:30 de la mañana nos damos con esta novedad, entonces desde la mañana llamamos a Gasnor, vienen, verifican que no hay pérdida de gas pero que si estaba cortado el caño que es paso de gas, al verificar la respuesta de ellos es que no tienen caños para reponer porque tuvieron muchas situaciones de robo. Lo que hace la escuela es informar a la supervisora y a su vez a infraestructura que en estos momentos nos están enviando un gasista para solucionar esta situación".

En cuanto a la copa de leche, menciona que trabajaron en conjunto con el personal de servicio quienes se organizaron con rapidez y utilizaron pavas eléctricas y se garantizó el servicio de la copa de leche. Habían alumnos que tenían una excursión en el día de hoy y pudieron desayunar con normalidad.

"Pudimos solucionar el turno mañana pero ahora tenemos que solucionar el turno tarde".

En la Institución es la primera vez que un hecho así ocurre, "la denuncia la realizamos, tomó conocimiento el sistema del 911 y la seccional novena cuando yo solucione la situación de la escuela recién me voy a acercar a la seccional novena para que la denuncia ya quede oficialmente registrada".