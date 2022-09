VOLCÓ LA EX CONCEJAL CANDE CORREA

Desde la central de policías la oficial Estrada habló con Todo Salta Noticias sobre los distintos incidentes que se registraron durante la jornada del día de hoy.

En primer lugar habló sobre el accidente en circunvalación oeste que involucra a la ex concejal Candela Correa, "tuvo intervención la policía a las 00:30 en inmediaciones de ruta provincial 24 llegando a Cerrillos, en esta ocasión la alerta hacía mención al vuelco de un vehículo, cuando acude el personal de la comisaría N°13 de Cerrillos se dan con que la única ocupante se encontraba fuera de la camioneta y se trataba de la ex concejal Candela Correa. No presentaba lesiones visibles pero se solicitó la atención de personal médico y se corroboró de que no presentaba lesiones es por eso que ella no solicitó la intervención policial y tampoco el traslado de ninguna unidad médica y al no haber personas lesionadas optó porque la empresa aseguradora se haga cargo para sacar el vehículo de la vía pública".

En segundo lugar habló de un siniestro ocurrido en La Merced, en el cual está involucrado un camión y un automóvil, "cuando nosotros tomamos conocimiento pasada las 21:40 horas en Ruta Nacional 68 llegando a Sumalao, un impacto frontal es lo que tenemos entendido que se produjo entre ambos vehículos lo que ocasionó que el auto terminara incendiándose cuando acude el personal policial al lugar se requirió también del personal de bomberos para sofocar las llamas, en el interior viajaban dos personas, un hombre y una mujer que son los que terminan falleciendo, el conductor del camión resultó lesionado y fue derivado al Hospital San Bernardo, es un hombre de 55 años que resultó con politraumatismos. Luego se trabajó con el personal de criminalística para determinar que ocurrió, todo indicaría que el camión circulaba en sentido sur-norte, aparentemente por causas a establecer el vehículo cambia de carril y termina colisionando de manera frontal".

En tercer lugar se refirió al operativo que se llevó a cabo en el día de ayer en Plaza España: "nosotros hicimos mención de que la cobertura por el día del estudiante iba a ser en toda la provincia, en los espacios verdes como campings, ríos que son utilizados tanto por adolescentes como las familias en general, en este sentido dispusimos de una cobertura integral con más de 100 efectivos en Plaza España teniendo en cuenta que se preveía una gran concurrencia de público. Desde las 15:00 horas ya estuvimos trabajando con el personal policial apostado en el lugar".

Se recibieron más de 20.000 personas que se concentraron en la Plaza España, hubo 26 infracciones por contravención, tres personas demoradas, dos de ellas por tenencia de estupefacientes y uno por resistencia y amenaza a la autoridad.

"Los camping que normalmente son concurridos como el Quitilipi, nos dimos con la novedad de que prácticamente no recibió personas, nosotros estábamos con toda una cobertura de seguridad con el personal de la caldera".