LOS PERMISIONARIOS LE DICEN "NO A LA APLICACIÓN"

Los grupos de permisionarios manifestaron su posición en contra de la nueva implementación que quieren llevar adelante. Manifestaron: "ESTAMOS EN DESACUERDO, PORQUE SOMOS GENTE GRANDE Y NO TENEMOS CONOCIMIENTO CON ESTA TECNOLOGÍA NUEVA ". Hay mucha gente que sufre discapacidad, que es mayor, y que no entiende de tecnología.

Adriana Oscari permisionaria: «no están teniendo en cuenta a la gente con discapacidad, cómo será la conexión de internet de los celulares, en el caso de turistas que no tienen la aplicación cómo harían, hoy no sabemos si se cobran las multas y no percibimos nada por eso. Hay preocupación porque no todos manejan esos sistemas».

Con respecto al porcentaje de ganancia, surgen dudas sobre de dónde se detrairian los porcentajes para pagar el sistema, si se lo sansaría del 80% que hoy se llevan del cobro cada permisionario, el rechazo se hizo general.

Otro punto de atención fue el incremento de personas que no son cobradores y hacen la actividad sin estar registrados. Esto asociado a la inseguridad que se podría generar, al portar equipos digitales de valor. Plantearon que se necesitan inspectores de tránsito en la calle para controlar. Néstor Cortéz fue otro de los referentes que agradeció la voluntad de la Intendenta y el Ejecutivo Municipal de ordenar el problema y sugirió un sistema mixto.

El concejal José Gauffin presentó el proyecto de Cobro Digital del Estacionamiento Medido, con el objetivo de mejorar el sistema de cobro, según manifestó. Personas con discapacidad que puedan desarrollar la actividad, madres solteras y mayores de 60 años seguirían siendo la prioridad en el sistema. De avanzar la propueta habría que sancionar una ordenanza y luego llamar a licitación a una empresa que implemente el sistema.

Al respecto Agustina Gallo, jefa de Gabinete sostuvo: «Estamos de acuerdo con avanzar hacia la digitalización, aunque hay que ver diversos aspectos. Hay que respetar los tiempos y que las cosas se vayan dando. Desde que llegamos a la gestión fuimos trabajando con los permisionarios para ordenar la actividad. Regularizamos a más de 400 permisionarios. Y es un trabajo muy grande que venimos haciendo desde esta gestión y vamos a seguir haciendo».

La jefa de gabinete planteó que aún hay dudas, por ejemplo sobre de dónde saldrán los fondos para sostener la propuesta, cuestiones de operatividad digital para el permisionarios, se habla de 700 u 800 equipos cómo se solventaran; y los porcentajes para permisionario, municipalidad y la empresa entre otros puntos. Para Gallo el tema merece mas estudio, pero se está de acuerdo con avanzar hacia la digitalización.

En el plenario se plantearon diversos ejemplos de cómo los permisionario percibirán el cobro por el trabajo que realizan. Dos desarrolladores de estás aplicaciones expusieron distintas alternativas de como se implementaria el estacionamiento medido. Las presentaciones generaron dudas entre los referentes de permisonarios presentes.

Para Alejandro Levin «el sistema de estacionamiento medido tiene como prioridad al permisonario. Cada paso que se da, tiene que tener el visto bueno de ellos, trabajado en concenso». Para Levin el proyecto está en una etapa previa de estudio que hay que seguir trabajando.