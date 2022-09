EL FISCAL PIDE ACUSAR A SABAG MONTIEL DE INTENTO DE FEMICIDIO

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió que Fernando Sabag Montiel, uno de los detenidos por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, sea acusado por tentativa de femicidio, según confirmó la agencia NA. Si bien Sabag Montiel ya fue procesado por otro delito, aún no está cerrado el debate ya que la jueza María Eugenia Capuchetti podría evaluar si se los debe también imputar por la figura que pidió la fiscalía.

Hasta el momento son cuatro las personas detenidas por el atentado contra la vicepresidenta: Fernando Sabag Montiel, quien gatilló dos veces a centímetros de Cristina Kirchner, Brenda Uliarte, la supuesta novia de Sabag Montiel y a quien hoy las pruebas la muestran como una de las principales implicadas y la planificadora del operativo para asesinar a Cristina, Agustina Díaz, amiga de Uliarte, quien la tenía agendada como "El amor de mi vida"; y Gabriel Carrizo, el dueño de la máquina para hacer los copos de azúcar.

Este jueves, la jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó con prisión preventiva a Sabag Montiel y Uliarte como "coautores" del delito "tentativa de homicidio calificado", por haber intentado asesinar a la vicepresidenta.

La magistrada entendió, además, que el delito que les endilgó a ambos imputados está "agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas" y que el plan criminal se venía pergeñando al menos desde el 22 de abril, según surge del fallo de 96 páginas.

El intento de asesinar a CFK el 1 de septiembre no fue el primer intento de la pareja Sabag Montiel-Uliarte. El 27 de agosto, el día que Horacio Rodríguez Larreta colocó el vallado que sitió a CFK en su departamento, iniciaron el plan pero luego lo abortaron.

Ese día, Sabag Montiel llegó a estar a metros del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y tras fracasar en su intentona homicida le mandó una serie de mensajes a Uliarte tratando de explicarle por qué había fallado.

"O sea, es muy difícil… O sea, si yo disparo, después de los tiros van a saber que yo tengo el fierro, voy a tener que sacar el cargador y me van a tener que sacar el fierro, pero no van a tener las balas, entonces eh me van a cagar a piñas, pero más de uno, a ver, me pueden agarrar entre varios, pero otros van a correr y va a ser muy difícil que se yo", decía uno de los mensajes que le mandó Sabag Montiel a Uliarte ese día.

Para Capuchetti, el plan se puso en marcha el 22 de abril cuando Uliarte compró el arma de manera ilegal y ya el 4 de julio habló de matar a la vicepresidenta. La fecha surge de un intercambio de mensajes detectado en el teléfono de Uliarte, donde la imputada le informa a una amiga que había adquirido una pistola porque tenía un exnovio que la estaba molestando.

Por esta causa también está detenida Agustina Díaz, con quien Uliarte mantuvo conversaciones, al menos desde el 4 de julio pasado, en las que hablaban de intentar asesinar a Cristina. Díaz le aconsejó a su amiga que se deshiciera de su teléfono celular para evitar ser incriminada.