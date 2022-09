ALUMNA DE LA UNLP LLEGÓ A LA NASA PARA PROYECTAR UNA MISIÓN A MARTE

Junto a estudiantes de varios países, Avril Denegri fue capacitada y compartió experiencias con personalidades del ámbito espacial. La capacitación consistió en “organizar una misión tripulada a Marte con el objetivo de explorar el planeta y preparar un sitio para el alojamiento de astronautas”.

El programa es una iniciativa de la Foundation for International Space Education (FISE), parte de la agencia espacial estadounidense NASA, la cual promueve el intercambio de estudiantes preuniversitarios interesados en la industria aeroespacial.

Denegri egresó a fines del 2021 del Colegio Nacional de la UNLP, con un promedio de 9,850, de los tres mejores puntajes de su promoción. Las autoridades del colegio le informaron a la alumna de la convocatoria. “Se contactó conmigo Mariana Morales, secretaria académica del colegio y me ofreció realizar este proyecto. Sabían que me había anotado en Ingeniería Aeroespacial y que me iba a comprometer completamente”, relató la joven.

Ya de regreso en La Plata tras dos semanas de capacitación en Houston, Denegri agradeció el apoyo de la Facultad de Ingeniería, del decano Marcos Actis y del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) que ayudaron a costear el viaje. Por su parte, Actis dijo que el apoyo a Denegri se relaciona con la idea de “institucionalizar esta iniciativa para que en el futuro más estudiantes puedan concurrir, teniendo a la Facultad como patrocinadora”.

En la United Space School, además de trabajar en el proyecto, los estudiantes se interiorizaron junto a expertos sobre distintos sistemas, como eliminación de dióxido de carbono, trajes espaciales y radiación. Antes del viaje, Denegri tuvo que realizar trabajos sobre geología, el clima de Marte, soporte vital, motores, órbitas y presupuesto.

Sobre su vivencia, la estudiante dijo: “Nos permitió adquirir un mayor conocimiento acerca del planeta y lo necesario para realizar la misión”. Compartió el viaje con una argentina alumna de un colegio secundario y compañeros británicos, alemanes, franceses, italianos y sudafricanos.

Al ser consultada sobre el por qué elegir la Ingeniería Aeroespacial, Avril subrayó que es una carrera “que tiene mucha matemática y no tiene límites: siempre se puede innovar”. “Hay un montón de sectores en los cuales se puede trabajar. Hoy en día me encantan los sistemas de soporte vital y me encantaría dedicarme a eso”, comentó.