ALERTA POR INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA

La Subsecretaria de Defensa Civil Salta emitió un comunicado en el que advierte que hasta el 9 de septiembre se espera que el índice meteorológico por peligro de incendios forestales sea extremo.

Las principales recomendaciones para la población son no arrojar colillas de cigarrillo encendidas ni fósforos, no quemar basura ni encender incendios en los montes. No arrojar basura ni botellas de vidrio en descampados, evita acumular materiales inflamables como paja o maderas que pueden servir de combustible.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) está encargado de la coordinación de los recursos requeridos para el combate de incendios forestales, rurales o de interfase. Sus funciones principales son la prevención y alerta, el combate de incendio y la evaluación de daños; y acciones de recomposición y restauración.

Cabe destacar que por la Ley 26815 de Manejo del Fuego la responsabilidad del ataque inicial de los incendios forestales corresponde a las provincias. El Estado nacional sólo puede contribuir en el combate de los focos ígneos cuando la provincia solicita y autoriza su intervención en el territorio afectado.