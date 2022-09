ANÍBAL FERNÁNDEZ DIJO ESTAR "DISPUESTO" A RENUNCIAR

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, una de las figuras apuntadas por las fallas en la protección a la custodia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, contó este lunes que puso a disposición su renuncia de Alberto Fernández.

"Yo soy un caballero y cuando esta cosa sucedió lo primero que le dije al Presidente es que yo estaba dispuesto (a renunciar) cuando él lo decidiera a correrme", afirmó en diálogo con la prensa.

Tras el intento de magnicidio, Hebe de Bonafini fue una de las primeras voces dentro del oficialismo que apuntó al funcionario encargado de la seguridad a nivel nacional, por las fallas en la custodia.

"Con el derecho que me dan los 45 años de lucha ininterrumpida luchando por defender a la gente que amo, por inepto y descuidado, exijo la renuncia de Aníbal Fernández", indicó la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

"Lo de Hebe me duele en el alma porque no sabe lo que pasó y opinó sin saber nada de lo que se ha hecho. Hablar es muy fácil, hay que estar mirando las cosas cómo son, hicimos mucho esfuerzo. Lo he hablado con la vicepresidenta el jueves y el sábado y es la visión que tenemos y estamos trabajando con sobre el tema", agregó el ministro.