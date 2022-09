SE ROBARON UN MEDIDOR DE AGUA EN BARRIO SIGLO XXI

En Barrio Siglo XXI se robaron un medidor de agua y la pérdida es enorme, los vecinos se dieron cuenta de esta situación cerca de la 06:00 de la mañana.

Una vecina comentó que "es mucha agua potable que se viene perdiendo desde la mañana, intentaron arreglarlo pero no pudieron, el lugar no está habitado pero si viene el dueño cada tanto para verificar que esté todo bien, no pudimos comunicarnos con él ya que no tenemos el contacto".