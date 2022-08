TENSIÓN POR EL HORNO DE FUNDICIÓN DE METALNOR EN PINARES

Vecinos auto convocados, luchan contra la instalación de la industria de fundición de metales que está construyendo METALNOR, manifestaron que no están de acuerdo con que se realice el proyecto en zona urbanizada, expresan que esto afectaría a las personas, necesitan que se garantice su calidad de vida, la salud y la seguridad de los vecinos porque esta actividad es altamente contaminante:

"Yo no estoy de acuerdo, hace años que los vecinos están luchando, estamos en desacuerdo, no hay documentación que diga que esto no va a contaminar".

"Nosotros, los vecinos, auto convocados estamos defendiendo la calidad de vida, el medio ambiente, los ruidos que genera este proyecto son constantes, algunos sufrieron hundimientos en sus casas, el lugar de ellos es el parque industrial, no en medio de una urbanización como la nuestra".

A favor del proyecto habló un trabajador de METALNOR quien pidió el día en su trabajo para poder ir a apoyar a la empresa, y esto es lo que expresó:

"Pedí el día porque apoyo a la empresa, hay compañeros que no quisieron venir porque dicen que tienen miedo de sus vecinos de que les tiren piedras en la casa".

"Todos los hornos contaminan, pero con las mangas se filtra el aire".