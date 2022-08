CORTAN EL ACCESO A CASA DE GOBIERNO

De acuerdo a la convocatoria que circuló en redes sociales, en asamblea y por unanimidad, los prestadores decidieron la extensión de movilización que realizaron ayer frente a la Legislatura y AFIP. Hoy tendrá como escenario Casa de Gobierno en Grand Bourg, donde pedirían la intercesión en el reclamo.

Mientras dure la movilización se aplicarán cortes y desvíos de calles por lo que se recomienda a los conductores estar atentos y tomar vías alternativas:

DESVIO: 3A y 3 Troncal Norte-Oeste (al control): Av. Los Incas – Oligoria – Andrade – Di Pascuo 3A (al centro): Di Pascuo – Lacroze (No ingresa a la Casa de Gobierno) 3 Troncal Norte-Oeste (al centro): Di Pascuo – Álvarez.

La Psicóloga Roxana Fernández habló con Todo Salta Noticias y manifestó que esta movilización es a nivel nacional, "ya que se suspendieron los pagos de los haberes de todos los profesionales y transportes de la salud en discapacidad, no es que no se nos pagó el mes de Agosto, sino que se nos adeuda desde el mes de mayo, algunos desde abril, no recibimos ningún depósito desde Julio".

Nadie, ni de la municipalidad, ni el sector discapacidad, ni la super intendencia, ni gobierno de la provincia se acercó a dialogar con los manifestantes. En AFIP niegan toda la información dicen " que nos quejemos en la super intendencia y el encargado nos dijo que no estaba al tanto y es quien regula y sabe, él desconoce la situación y que ya iba a averiguar".

Los recibió el secretario del ministro de salud les dijo que los iba a recibir mañana a las 08:00 de la mañana y poder escucharlos y darles algún tipo de ayuda.

"Nos vamos a la super intendencia a seguir reclamando de forma pacífica, el paro continúa mañana, pero no se van a movilizar en el lugar".