HIRPACE ATRAVIESA UNA DIFÍCIL SITUACIÓN

El hogar de rehabilitación dejó de recibir los fondos de las obras sociales y no podrá afrontar los suelos del personal. Peligra la atención de los 187 niños que asisten a la institución.

El Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral (Hirpace) se encuentra en estado de alerta por el cese de pagos de las obras sociales nacionales, lo cual afectará el funcionamiento y la atención de 187 niños y jóvenes.

“Ya veníamos atrasados con los fondos recibidos y este mes comenzamos con el cese directamente”, manifestó con extrema preocupación Luis Saldeño, director del hogar, en diálogo con El Tribuno.

Hirpace tiene la documentación al día presentada en la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) y en las obras sociales nacionales, lo que legalmente lo habilita para brindar la prestación de salud a niños y jóvenes afectados por encefalopatía crónica no evolutiva (ECNC). “Ellos aducen que no se está pagando porque las nuevas autoridades del Ministerio de Economía (de la Nación) han suspendido los pagos, hasta que ellos chequeen y busquen las partidas correspondientes”, agregó Saldeño.

Contó que la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación frenó los pagos a las obras sociales, por lo tanto estas no remiten el dinero que se destinan a instituciones como Hirpace por las prestaciones a sus afiliados.