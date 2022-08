NIÑOS LESIONADOS EN EL JUEGO "CRAZY BOAT"

Los damnificados, niños y adultos, fueron asistidos por una médica que les dijo que son solo golpecitos. Una familia tuvo que ir por su cuenta al Hospital Materno Infantil, donde internaron a 2 niñas en observación.

Momento de pánico se vivió cuando el juego llamado "Crazy Boat", se quedó sin freno mientras estaba en funcionamiento, "hicieron impactar el barco violentamente para que se detenga", ocasionando que los ocupantes se golpeen con los hierros, "no nos avisaron, fue un golpe seco, los niños volaron para otro asiento, golpeándose bruscamente".

Según contaron los damnificados a la redacción de HolaSalta Noticias, fue un momento de pánico, "los chicos lloraban, todos golpeados y muy asustados, nos llevaron primero al sector de cumpleaños, luego a una habitación 4x4, nos encerraron y nos dijeron que ya venía la ambulancia, más asustados estaban los niños y no querían que llamemos a la Policía".

Alrededor de una hora esperando, se presentó una doctora, que no se identificó, "reprochando empezó a decir que, si no había sangre, no era una emergencia, para luego decirnos que fueron unos golpecitos, que nos podíamos retirar", detalló una mamá.

HolaSalta Noticias se hizo presente en los juegos Neverland, donde el encargado tras negar que ocurrió un accidente, empezó a amenazar junto a 3 guardias de seguridad, "los voy a hacer meter preso, esto es una propiedad privada" e intimidar al equipo que se encontraba transmitiendo en vivo, "los voy a grabar y vamos encontrar dónde vivís".

Varias familias fueron las afectadas, ninguna se quedó conforme con la atención médica recibida, una de ellas, se dirigió al Hospital Materno Infantil, dos niñas quedaron internadas en observación, luego de las lesiones sufridas y otras dos se le realizan exámenes y placas RX.