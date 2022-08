WHATSAPP HABILITÓ LA FUNCIÓN PARA OCULTAR EL "EN LÍNEA"

Antes de comenzar, debes asegurarte que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de Apple, si ya actualizaste la app y aún no te aparece la función, no te preocupes, recuerda que todavía se está desplegando de manera paulatina por todo el mundo.

*Primero, abre WhatsApp y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho, en Android, luego toca sobre los Ajustes; para el caso de iOS tienes que oprimir el ícono de la rueda dentada o engranaje (abajo a la derecha).

*Ahora, entra en el apartado de Cuenta >Privacidad.

*Aquí vas a ver una nueva pestaña denominada “Última conexión y en línea”, apriétala.

*Finalmente, decide si quieres que tu conexión la vean "Todos”, “Mis contactos”, “Mis contactos excepto” o “Nadie”.