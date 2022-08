LA SIRENITA ARGENTINA: JACINTA ES CAMPEONA EN NATACIÓN

La historia de Jacinta conmueve y motiva a no bajar los brazos. La joven de 21 años se desempeña en natación desde que tenía tan solo seis meses de vida, desde entonces quedó enamorada. "Fue en una clase de matronatación con mamá. Ella dice que nadé como un pececito. Así empecé”, contó a TN.

Jacinta Martínez Ranceze, ganó en esta semana dos medallas de oro en natación artística durante el Mundial realizado en Charlotte, Estados Unidos, es en una de las mejores deportistas con síndrome de Down del país.

“Es un orgullo representar al país y poder llevar medallas. Era mi objetivo, además de divertirme en el agua, como siempre”, dijo la campeona, ganadora en las disciplinas de Solo libre y Figura en la categoría AWD, que integró a los nadadores y nadadoras artísticas con discapacidades físicas y cognitivas

En el Día Mundial del Síndrome de Down, ganó la medalla de oro en los Juegos Nacionales Tri y presentó el libro "Confiá en mí", con la autoría de Lorena La Terza. En el, cuenta la historia de su vida, el camino que recorrió durante su carrera y los sueños que todavía le faltan concretar.

“De eso trata, lo dice el título: mostrarle a la gente, además de los atletas, que con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr. Que no tenemos techo y hay que pelear por los sueños”, dijo la joven, agregando que lo que más le gusta es “inspirar a los demás”.

Este año fue seleccionada como cara de la campaña Disney Princesa junto a otras atletas. "Haber sido elegida por Disney me hace feliz y es una gran responsabilidad. Me hace sentir muy feliz y honrada. Y al mismo tiempo, me genera una gran responsabilidad”, expresó.

Fanática de Ariel, La Sirenita, Jacinta cuenta como desde pequeña la princesa de Disney la cautivó. “Además de haber visto sus películas y conocer las canciones, tengo un libro sobre ella. Siempre me gustó porque es muy curiosa como yo. Porque pertenece a dos mundos, tierra y mar, y me identifico con eso. Y porque lucha por conseguir sus sueños, como hago yo”.

Su profesora, Ranceze, quien admira y expresa su total orgullo por la joven, señaló que Jacinta “está cosechando todo lo que sembró en estos años. En menos de un año explotó todo: las competencias, el libro, Disney”. “Nosotros tratamos de cuidarla lo más posible para que pueda disfrutar todo esto y no sea una carga para ella”, dice la mamá, y vuelve a rendirse ante el orgullo que le genera su hija: “Tiene un corazón enorme y nos enseña un montón”.