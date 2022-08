HABLARON LOS FAMILIARES DE LOS BEBÉS QUE MURIERON EN CÓRDOBA

El relato de los familiares que perdieron a sus bebés en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo” de Córdoba duele y pide a gritos justicia. Ninguno de los casos, ocurridos entre marzo y junio, recibió una explicación sobre lo que les había pasado a los pequeños que, a horas de haber nacido sanos murieron sin una razón lógica.

Es por eso que todas las familias denunciantes marcharon el martes y volverán a movilizarse este jueves frente al sanatorio para reclamar respuestas.

Aunque la principal hipótesis, sostenida en dos autopsias tiene como principal sospecha el exceso de potasio, la Justicia aún debe determinar cómo fue suministrado, por qué y quién lo hizo.

Cuando salió a la luz la muerte de los bebés en el Materno, sintieron una mezcla de impotencia, dolor y bronca: “Mi hermana dejó de sentirse culpable. Desde ese momento, estaba con ataque de pánicos y ansiedad. Era tanta la culpa que le hicieron creer que la viene pasando muy mal, pero saber que no fue ella le da fuerza para luchar”.

Sobre las hipótesis que se barajan, opinó: “Yo creo que todos son culpables. Si lo sabían y lo callaron, también son culpables. Me parece terrible que haya personas que sabían y no hayan tenido consciencia”. “Queremos saber qué pasó, por qué y por qué las autoridades responsables no se dieron cuenta”, concluyó.

Familiares de los bebés convocaron a una marcha de antorchas frente al hospital este jueves a las 19:00. Con el dolor que lamentablemente atravesaron, pedirán justicia por cada recién nacido que murió y respuestas para terminar con esta película de terror.