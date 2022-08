UN LUCHADOR DE MMA GOLPEÓ A UN INFLUENCER

El influencer Rolando Elguero, más conocido como "Roli" de Jujuy, se encontraba en Salta. Durante el fin de semana salió a bailar con su novia. La noche terminó de la peor manera, con una golpiza a la salida del establecimiento.

Según relató Roli en Twitch, un joven agredió a su primo en el VIP del boliche Hakuna, por lo que seguridad retiró al agresor quien seguidamente lo amenazó por Instagram.

"No soy una persona que pelee, cuando me agredió atine a agarrarlo para que no me pegue más" relató el influencer.

Al momento de salir del boliche, el agresor lo esperó afuera y lo agredió a golpes de puños. Le dejó heridas en el rostro, el cuello y la espalda. Las heridas habrían podido ser mucho más graves, debido a que el agresor es luchador de MMA.

Fuente Bien Informados.