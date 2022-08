COBERTURA DE SEGURIDAD POR LOS ENCUENTROS DEL "TORNEO FEDERAL A"

La Policía de la Provincia diagramó los operativos de seguridad para los encuentros futbolísticos a disputarse el domingo por el “Torneo Federal A” entre Gimnasia y Tiro de Salta Vs. Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) y entre el Club Juventud Antonia Vs. Club Atlético Douglas Haig (Pergamino Bs. As.), en los estadios Gigante del Norte y Padre Ernesto Martearena respectivamente. De los dispositivos participarán más de 600 efectivos policiales de diferentes áreas operativas e investigativas.

Con motivo de disputarse este domingo en nuestra ciudad los encuentros futbolísticos por el “Torneo Federal A” donde se enfrentarán los equipos de Gimnasia y Tiro de Salta Vs. Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) en el estadio Gigante del Norte y por otra parte el Club Juventud Antonia Vs. Club Atlético Douglas Haig (Pergamino Bs. As.)en el Estadio Padre Ernesto Martearena, la Policía de la Provincia diagramó una amplia cobertura de seguridad para ambos servicios a implementarse en tres tiempos: antes, durante y después del evento. Participarán más de 600 efectivos de diferentes áreas operativas e investigativas distribuidos estratégicamente con la finalidad de lograr que los eventos se desarrollen con normalidad.

Las puertas del estadio Gigante del Norte se habilitarán a partir de horas 14:20, teniendo previsto que el personal de prensa haga su ingreso por la Puerta 2; mientras que las puertas del Estadio Padre Ernesto Martearena se habilitarán a partir de horas 18:30, encontrándose habilitada la Puerta 0 para la prensa.

Se recomienda al público en general concurrir con anticipación para evitar las demoras en los ingresos, teniendo en cuenta que durante los controles en los accesos se contará con el soporte del sistema biométrico de identificación y el Programa Tribuna Segura para la detección de personas que registren aplicación de derecho de admisión vigente o se encuentren requeridas por la justicia.

Se insta a los simpatizantes a colaborar con la conducta en los lugares de concentración y traslado, como así también durante el partido y retorno a los lugares de origen.