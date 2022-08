QUITARÁN LOS PLANES SOCIALES A LOS PADRES QUE NO ENVÍEN A SUS HIJOS AL COLEGIO

A partir del mes de agosto entró en vigencia una medida con la cual el Gobierno porteño le quitará los planes sociales a los padres que no envíen a sus hijos a la escuela, los mismos deberán tener un 85% de asistencia en cada bimestre.

La medida será para los niveles inicial, primario y secundario e impactará en el programa social dependiente de la Ciudad de Buenos Aires que llega a un total de 23.600 chicos.

Según informaron los padres deben asegurar la escolaridad de los hijos debido a que, si pierden la constancia de alumno regular, ya sea por estar debajo del 85% del presentismo por bimestre o por haber faltado 25 veces de forma injustificada a lo largo del año, perderán el ingreso.

El consiste en entregar 5 mil pesos por chico o 7 mil en casa de tratarse de un hogar indigente. En promedio, según las cifras oficiales, cada hogar recibe 15.700 pesos.

De este modo, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat habrá una revisión de presentismo por bimestre con la idea de certificar la escolaridad.

"No alcanza con que las escuelas estén abiertas, los chicos tienen que asistir a clases. En base a un seguimiento permanente que hacemos de los estudiantes, detectamos que un tercio faltaba más de cinco días al mes. Por eso, redefinimos los criterios de regularidad y establecimos que a los padres que reciban asistencia social y no manden los chicos a las escuelas, le vamos a suspender el subsidio. Esto no es para excluir ni para castigar, se trata de establecer reglas claras para que los chicos y sus familias se comprometan con la asistencia a clases", señaló Felipe Miguel, jefe de gabinete porteño.