EXPO RURAL 2022

El titular de la Sociedad Rural Salteña, Carlos Segón, habló con Todo Salta Noticias sobre la expo 2022.

"Están inscriptos cerca de 150 bovinos que vienen de distintos puntos del país, Buenos Aires, Córdoba, Chaco y de nuestra provincia. Hay 250 equinos entre la raza criolla, la raza peruana, 100 ovinos y también hay animales menores como conejos y aves. Va a estar abierto al público los días 18, 19, 20 y 21".

El día 19 son las ventas con el almuerzo del ganadero y el día 21 es el acto inaugural en el cual habrá una jineteada.

Hasta el día viernes es totalmente gratuito, el día sábado tendrá un costo de $500 y el día domingo de $1.000 siempre para mayores de 13 años. En el evento van a encontrar junto con la jineteada los payadores, van haber comerciantes, artesanos y van a poder degustar distintos tipos de comidas ya que van a contar con food trucks.

RELACIÓN ENTRE EL CAMPO Y EL GOBIERNO

La relación entre el campo y el gobierno actual "no es de las mejores, ahora se acaba de nombrar un nuevo secretario, se bajó del ministerio a Secretaría de Agricultura, se viene dilatando la reunión que iba a ser la semana pasada y se pasó para esta semana y eso nos pone un poco nervioso porque quiere decir que no hay un plan concreto por eso se vienen dilatando las reuniones. Esperemos por el bien de la Argentina que podamos consensuar y terminar este periodo en la mejor de las situaciones sobre todo en lo que hace a la inflación y la incertidumbre económica que es la que termina produciendo la pobreza que estamos viviendo en estos días".

Todo el comercio internacional está dolarizado, el problema es que el productor vende en dólares pero no recibe los dólares ya que se los queda el estado y lo transforma, "hoy un productor de soja recibe $85 por cada billete dólar".

No se conoce con certeza cuales son las medidas se conocen solo anuncios, no hay medidas concretas "esto muestra una situación de improvisación el hecho de que todavía no halla un vice ministro, que en realidad va a ser el economista del ministerio de Economía, nos deja cierta preocupación".