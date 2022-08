PIDEN PRÓTESIS PARA EX PENITENCIARIO EL IPS ESTÁ DEMORANDO EL PEDIDO

Rosa madre de Héctor Daniel Zenteno, un ex penitenciario, pide la colaboración de todos ya que necesita una prótesis porque padece de una inestabilidad vertebral la cual requiere de una operación quirúrgica de manera urgente.

El IPS dice que está a medias el trámite, ellos ya realizaron todos los trámites y tiene el número del expediente.

"Nunca pensé tener que pasar por esto de tener a mi hijo postrado y tener que ayudarlo, soy una mujer diabética, soy una mujer enferma, tengo muchos problemas de salud y me olvido de tomar mis medicamentos y cuando eso pasa me olvido de darle a él sus medicamentos y pasa que cuando no le doy sus calmantes convulsiona y se pone frío desde la punta del pie hasta todo su cuerpo y tengo que correr con la estufa, con la bolsa de agua caliente hasta sus pies para poder calentarlo y es una agonía".

Él dirigía todos los campeonatos ya que además de ser ex penitenciario es árbitro y lo llamaban de todos lados, "era recto, no le gustaba decir que no, siempre estaba realizando actividades".

Lo que él necesita dos injertos pero no hay en salta, preguntaron en Córdoba y en Tucumán y el precio es inalcanzable ya que cuesta alrededor de un millón de pesos.

"El IPS si puede, tiene el alcance, yo lo que veo es que están realizando un abandono de persona por parte de ellos, yo pienso que tienen a sus asistente social y deberían concurrir a los domicilios y ver en qué estado está la gente ya que tienen todo para salir y las órdenes se agotan y yo tengo que salir y tocar las puertas, esperar en el IPS para que me vendan pero las órdenes se agotan".

En redes sociales sus amigos están difundiendo una imagen para poder colaborar con la causa: CBU 2850100640094615700918 o pueden comunicarse al 3875502912.