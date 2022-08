VECINOS NO QUIEREN QUE EDESA CAMBIE LOS POSTES DE CEMENTO POR LO DE MADERAS

En el barrio Apolinario Saravia los vecinos quieren impedir que se coloquen postes de maderas en reemplazo de los postes de cemento.

Según los vecinos dicen que las calles no se encuentran en condiciones, en épocas de lluvia se inunda el lugar y afirman que no van a resistir a la cantidad de agua que se estanca. Hay algunas cuadras que tienen los postes de maderas y pasó que los postes comenzaron a dañarse por la lluvia y la humedad y EDESA nunca se hizo cargo.

Desde EDESA explicaron que esta tarea es una extensión para el barrio Santa Rita.

Un vecino habló con Todo Salta Noticias y dijo que "supuestamente ellos no tienen presupuesto y por este motivo nos quieren cambiar las columnas de cemento que tenemos hace más de 20 años y que son seguras para el barrio por unos postes de maderas que no nos van a durar más de 3 o 4 años. Lo que necesitamos es que el ingeniero se acerque a nosotros y nos diga que van a cambiar esto por esto y yo me hago responsable que si el día de mañana cae un poste yo voy a hacerme responsable".

En Quijano se cayó un poste con la misma obra y se llevó puesto un medidor y la familia damnificada todavía no pueden hacer los arreglos porque EDESA exige que la familia se tienen que hacer cargo de la instalación, pagar el replanteo todo nuevo, "si nosotros tenemos que hacernos cargo de los platos rotos de la empresa no nos conviene".