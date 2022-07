SU NIETO DESVALIJÓ SU CASA Y SIGUE SUELTO

No es la primera vez que su nieto comete tal delito en el hogar que compartía con su abuela, en varias ocasiones ha robado desde muebles, televisores. prendas, incluso las chapas de la casa, entre otras cosas.

El hombre de 34 años desvalijó la casa de su abuela, quien lo crío desde muy pequeño ya que la madre falleció. Pese al maltrato que recibió la mujer de más de 80 años, no se había realizado la denuncia, pero ahora una de sus hijas, vino directo de Buenos Aires para actuar por la seguridad de Nélida.

"Es adicto, roba y vende todo", explicó la mujer. Agregó que es una persona violenta, amenazó a Nélida para que no lo denunciara. "Lo único que no se llevó es la heladera, porque no pudo".

Jorge, el malviviente, también robó a los vecinos, quienes si han denunciado los ilícitos cometidos. Pero pese a todo el actuar para lograr detener al delincuente, todavía está suelto.

"Ella no quiere irse de acá, es su vida", expresó su hija. "Queremos justicia, seguridad para ella". "Tiene muchísimas causas. Sigue robando a los vecinos y los amenaza, se pasea con un cuchillo como bandera", sumó su hija ante la complicada situación que están viviendo no solo Nélida, sino también los vecinos de alrededor de Villa El Sol.