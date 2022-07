MOTOCICLISTA CASI SE AHORCA POR UN CABLE DE INTERNET MAL PUESTO

El artista salteño, Koki Flores, casi no la cuenta por culpa de la negligencia de una empresa de Internet. Aparentemente habían dejado mal colocado un cable en medio de una calle en Orán. Así lo compartió en su cuenta de Facebook.

Hoy sufri un accidente fue una desgracias con suerte gracias a díos, gracias a todos los que se preocuparon y decirle q estoy fuera de peligro ya me dieron el alta.

Una empresa de interner trabajaba en la Av. Lopez y planes casi mendoza dejando un cable acerado a altura del cuello y me dirigia a dar clases particular y me lleve el cable casi media cuadra peliando con la muerte y tube que tiararme de la moto para poder salvarme, fui de urgencia al hospital y me internaron me pusieron suero y no lo vi mas al dr. No me dieron bola me hice sacar el suero y me sali a curarme solo. La verda una lastima xq se me rompio el celu mi moto y perdi hs de mi trabajo y nadie se hace cargo, hice la denuncia pero muy poca bola. Bueno gracias a dios fuera de peligro. Saludos un amigo mas de uds Koki Flores