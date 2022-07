INVITAN A LA CARAVANA EN HONOR A ALEJANDRO BENITEZ

Motociclistas autoconvocados invitan a una movilización que se realizará el día domingo 24, desde el Monumento a Güemes a horas 14.

"Queremos pedir justicia por el maltrato y el destrato en el vecino país" "apuntamos a Cancillería, de Bolivia y de Salta", explicó Sergio Durand, motoquero que formará parte de la movilización. Principalmente participarán motociclistas de la provincia pero también apoyaran el pedido motoqueros de distintos puntos del país, como Tucumán y Córdoba,

Explicó también que la idea parte puramente del pedido de justicia, no es un ataque xenófobo. También comentó lo complicada que es la situación entre ambos países y las irregularidades que siempre se pueden observar cuando se visita al país vecino. "Quién no fue alguna vez al país y no le quisieron pagar nafta o le cobraron más", recordó Sergio.

La familia partirá desde Tartagal, de donde es oriundo el profesor Alejandro. y harán un corte simbólico de la frontera con el país vecino.

A horas 14 hs. partirán desde el Monumento al Gral. Güemes por la calle Uruguay, iniciando con un "casco al piso", que entre motoqueros significa un pedido de ayuda.