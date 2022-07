VANDALIZARON EL CARRUSEL DEL PARQUE BICENTENARIO

Por Aries, la Directora de Parques Urbanos de la Provincia, Eleonora Gallardo manifestó que constantemente se observan daños en el carrusel del Parque Bicentenario desde su inauguración y que se realizan las reparaciones y se reponen las piezas sustraídas.

“No se puede tener una o dos personas dando vueltas en el mismo carrusel chequeando que no se roben las cosas y tampoco se puede hacer un cacheo cuando salgan. Ya queda en la gente misma cuando vea alguien que lo está haciendo que por lo menos a nosotros nos digan ‘aquella personas se está llevando esto’, la idea es que no se robe, que vengan los chicos, lo disfruten y el que no haya venido a visitarlo que tenga la posibilidad de encontrarlo divino como el primer día”.

Gallardo pidió que los salteños que se acerquen a disfrutar del último atractivo del parque que cuiden las instalaciones ya que “son para todos”. Asimismo, aseguró que el personal verifica continuamente el bueno uso del carrusel y se realizan las recomendaciones según la instalación.