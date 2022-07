HABLÓ LA HIJA DE RICADO MAIGUA

Ayer después de las 17:00 horas ingresó un llamado al 911dando a conocer que en la primera etapa del barrio Solidaridad encontraron una persona sin vida. Silvana Maigua, su hija, expresa que llamó a una vidente avisando que su padre estaba en ese lugar.

El día que desapareció ella salió con vecinos a buscarlo, pero en ese lugar hay mucha maleza por lo que se les dificultó la búsqueda, "yo pensé que mi papá no se iba a meter entre las malezas".

Su papá era hipertenso, no se iba a ningún lado sin sus medicamentos, "a mi papá se lo vio a las 11:27 horas caminando volviendo a casa".

"Me hicieron poner carteles en todos lados y lo tenía al frente, no sé que pasó, si lo golpearon qué pasó".

Cuando Fernanda, la vidente, la llamó automáticamente le mandó mensaje a la policía, cuando se acercó al lugar el policía le dijo que no quería que se alarme ni que se asuste ya que podía ser él.

"No le hicieron la autopsia, tenemos que esperar los tiempos de ellos, anoche me llamaron y dijeron que tenían trabajo, hay que esperar hasta las 9 que comiencen ya que es una situación delicada, me pareció perfecto ya que es su trabajo, pedí verlo y me dijeron que no y en una total falta de humanidad y empatía me mandaron una foto en la que se ven las prendas".

Actuó mal la justicia manifiesta, "dónde está el Ministro de Seguridad, nunca le vi la cara, les pedí que de la cara, que disponga de recurso humano para el personal y nada".