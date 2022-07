CONCEJAL CONFESÓ HABER ABUSADO DE SUS SOBRINAS

La Sala II del Tribunal de Juicio a cargo de María Victoria Montoya Quiroga, decidió condenar a la pena de tres años de prisión condicional al concejal de Campo Quijano, Carlos Guillermo Carrazano, por los delitos de abuso sexual simple en perjuicio de dos sobrinas.

Según pudo conocer Profesional FM, el edil fue denunciado por el padre de las menores quien dijo que en fecha 22 de septiembre de 2019, sus hijas, con quienes mantiene un régimen de visitas desde hace tres años al estar separado de la madre de las mismas, le manifestaron que “el tío Cali me toca”, para luego consultarle en dónde las tocaba, ambas le comentaron a la hermana del denunciante, que su tío le hacía cosquillas en el pecho, la panza, indicando asimismo en el sector de la vagina.

Durante la audiencia donde se acordó el abreviado, el fiscal Rodrigo González Miralpeix, solicitó la reconversión de los agravantes de “convivencia preexistente y la guarda” por los que había llegado a imputar a Carrazano ya que entendió que no debía aplicarse atento a que las menores no se encontraban al cuidado del imputado sino de su madre y eventualmente de su abuela, y en cuanto a la convivencia, no presentaba toda vez que el mismo cumple funciones de docente en la localidad de Iruya por lo que su presencia en el domicilio era eventual.

Cabe destacar que el ahora condenado, es profesor de Educación Secundaria en Historia, padece una discapacidad motriz y facial y resultó el candidato más votado en agosto de 2021 para ocupar una banca en el Concejo Deliberante de Campo Quijano ya que se impuso a sus rivales del partido Fe, Juntos por el Cambio y del sector radical, entre otros. A pesar de la gravedad del hecho por el que se declaró culpable, no irá a la cárcel por tener una pena condicional.