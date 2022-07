"NO AGUANTO MÁS": EL DESGARRADOR RELATO DE UN NIÑO DE 11 AÑOS

Ahora 08 de julio de 2022 Por Constanza Valdez

Matías tiene 11 años y es víctima de bullying por su peso. Grabó un video haciendo su descargo ante la situación que no tiene solución y se viralizó: "No aguanto más, me quiero cortar las venas".