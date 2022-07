MOSCONI: A UN PROFESOR LE NEGARON ATECIÓN EN BOLIVIA Y MURIÓ

El personal médico de la vecina nación que intervino en el hecho nunca quiso llamar a la ambulancia para que lo trasladen a otro centro de mayor complejidad, a pesar de que el mosconense permaneció por más de una hora tirado en la cinta asfáltica y otra hora en una sala de primeros auxilios.

Los médicos le exigían que previamente sus amigos abonaran los gastos que demanda llamar al servicio de emergencias y de una ambulancia. Quienes estaban con Benítez al momento del accidente intentaron pagar para que los agentes requirieran el servicio en forma urgente, pero la explicación del personal de salud que lo asistió en un pequeño pueblo boliviano fue insólita e indignante: no recibimos pesos argentinos.

Como en el lugar donde se produjo el accidente vial no había una casa de cambio para que los compañeros de Benítez cambien su dinero por moneda de ese país, el docente terminó falleciendo después de una dolorosa y larga agonía.

No obstante, el personal de salud se negó a requerir la ambulancia para que sea trasladado, los policías que intervinieron en el accidente secuestraron la motocicleta del docente mosconense y todas sus pertenencias, entre las cuales lo más posible es que haya habido dinero además de documentación, que los policías bolivianos nunca le restituyeron al grupo de motociclistas que vivió momentos de gran angustia al ver morir al compañero.

Al tomar conocimiento del hecho, sus familiares, desde General Mosconi, se movilizaron hacia Bolivia para traer el cuerpo del infortunado docente y pasaron momentos que quisieran olvidar al recibir el peor trato por parte de los funcionarios bolivianos.

“Una cosa es contarlo, pero vivirlo en ese país al que llamamos hermano es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios por mi trabajo conozco a mucha gente, tengo algunos contactos en la frontera y todos de algún modo colaboraron para que podamos traer el cuerpo de mi suegro porque su esposa y sus hijos, entre ellos mi señora, estaban devastados”, comenzó relatando Walter.

El es un joven profesional de General Mosconi que se puso al hombro la responsabilidad de traer a su pueblo los restos de su suegro “porque la familia por lo menos queríamos despedirlo, darle una sepultura cristiana. Cuando los amigos nos comunicaron lo que había pasado me fui a Bolivia para interiorizarme y fue espantoso saber que por plata, solamente por plata lo dejaron morir después de una agonía de dos horas en la que Alejandro estaba totalmente consciente, porque no había sufrido golpes en la cabeza. Mi suegro solo pedía que no lo dejen morir y sus compañeros motoqueros lloraban a la par de él sin poder hacer nada para salvarle la vida”.

Walter relató que el accidente se produjo en una ruta boliviana a la altura de la localidad de Ivirgarzama, ubicada a unos 220 kilómetros de distancia de la ciudad de Cochabamba.