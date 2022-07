FER PALACIOS LLEGARÁ A SALTA

Fer Palacios se hizo muy conocido gracias a sus populares sets llamados "Previa y Cachengue" durante la cuarentena, alcanzando más de un millón y medio de suscriptores en YouTube.

Pero su pico de popularidad fue cuando se presentó en el Monumental festejando la Copa América que obtuvo la selección de Lionel Messi.

Se estará presentando en el mes de agosto en Salta y Jujuy, fecha y lugar a confirmar en los próximos días.

Comenzó trabajando como maquinista, el trabajo de su papá. Reprobó cuatro veces el psicotécnico, pero el impulso de su progenitor lo hizo intentarlo una vez más hasta que lo consiguió. Incluso intentó estudiar Ingeniería.

Su pasión iba por otro lado y finalmente fue detrás de ella. Una noche de 2017 les propuso a unos amigos abrir un bar donde él pudiera empezar a probarse como Dj. “No teníamos plata. Les dije: ‘¿Nos sacamos un préstamo?’. Pude hacerlo gracias al recibo de sueldo de mi trabajo en el ferrocarril.

Juntamos los ahorros y nos alquilamos una casa en San Antonio de Padua, la remodelamos y ahí hicimos un barcito bailable donde di mis primeros pasos como DJ. No tenía experiencia ni conocimientos: solamente un controlador que me había comprado para practicar”, recuerda.

Y explica cómo fueron sus primeros pasos con una bandeja: “A los 27 dije ‘Ya está, me voy a comprar el controlador, voy a practicar y le tengo que encontrar la vuelta’.

En ese momento, YouTube no estaba tan fuerte como ahora, pero yo consumía mucho. Me puse a ver videos tutoriales para aprender y así fue: no tomé ningún curso, todo lo saqué de Internet”.