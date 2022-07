SILVINA BATAKIS ASEGURÓ QUE SE MANTENDRÁ LA SEGMENTACIÓN TARIFARIA

La ministra de Economía, Silvina Batakis, destacó este lunes por la noche los lineamientos de su gestión y remarcó que respetará el acuerdo con el FMI, mantendrá la "segmentación tarifaria" tal como estaba planteada y propiciará una tasa de interés positiva, al tiempo que consideró que el tipo de cambio oficial es "adecuado" y respaldó el proyecto de renta inesperada.

Batakis hizo especial hincapié en dos cuestiones a resolver a partir de este martes. La primera de ellas fue la importancia del rol de los empresarios para contener la aceleración de precios. “Vivimos una situación inédita a nivel mundial. La inflación se ha triplicado en el mundo. Argentina no está ajena. Queremos empezar a corregir esas problemáticas”, señaló.

“La inflación es el gran problema que no nos permite planificar a los argentinos. Los acuerdos con los empresarios son súper importantes. Los acuerdos de precios son necesarios, pero no son la única herramienta. Necesitamos utilizar todos los instrumentos”, aseguró la ministra.

Para eso, insistió en la necesidad de ahondar en un programa económico que permita alcanzar el equilibrio fiscal. Tanto ella como el Presidente remarcaron que se continuará con los lineamientos del programa económico trazado anteriormente por Martín Guzmán. “Creo en el equilibrio fiscal y tenemos que avanzar en ese sentido”, le dijo a la prensa luego de la jura oficial.

“Uno no puede vivir en déficit permanente, pero tiene que ser con la gente adentro, recuperándose. Creo que si logramos converger hacia un estado de equilibrio fiscal eso va a ayudar a tener un país más normal en materia inflacionaria.”, manifestó más adelante. “El consumo es uno de los motores fundamentales de la economía. Cuando los trabajadores con menores ingresos puedan hacer más turismo, ir a un restaurant, comprarse más ropa, se moviliza a esas personas que ofrecen bienes y servicios. Hay que mejorar los salarios y la distribución de ingresos”, agregó.

La segunda tarea en la lista de prioridades de Batakis es aceitar el vínculo con el FMI. “Mañana ya estaré en contacto y tendremos que ir monitoreando las variables de las metas estipuladas. Vamos a tener que ir viéndolo. Entiendo que ellos también tienen esa vocación”, reflexionó.

Según pudo saber TN de fuentes del FMI, el organismo espera seguir trabajando con la ministra para “fortalecer la estabilidad macroeconómica” para “sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo”.

La nueva titular del Palacio de Hacienda también hizo referencia a la cuestión cambiaria, luego de que la cotización del dólar blue tocara un pico de $280 en el día de su asunción. “El tipo de cambio blue es un mercado muy marginal, pero está en la consciencia colectiva de todos nosotros. Las grandes operaciones se hacen al tipo de cambio oficial, con el que yo me siento cómoda. El mercado no es una entelequia y hoy era un día particular. Apelo a que me vayan conociendo un poco más”, consideró.

Además, admitió su preocupación por los vencimientos en las licitaciones que vencen en el segundo semestre. “Seguramente los vamos a poder renovar, pero es exigente. Vamos a tener que estar encima. Las tasas tienen que ser positivas y necesitamos que haya instrumentos financieros en pesos”, indicó antes de dar comienzo formal a su primer día completo de trabajo en el despacho que dejó Martín Guzmán.