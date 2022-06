27 DE JUNIO: DÍA DE LA PRUEBA DE VIH

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), en los Estados Unidos cerca de 1,2 millón de personas tienen el VIH. Para las personas a quienes no se les ha diagnosticado, la prueba de detección es el primer paso para mantener una vida sana y reducir la propagación del virus.

El 27 de junio es el Día Nacional de la Prueba del VIH, una ocasión anual para animar a las personas a hacerse esa prueba. Los CDC recomiendan que todas las personas de 13 a 64 años de edad se la hagan por lo menos una vez como parte de la atención de salud de rutina. Las personas expuestas a mayor riesgo deben hacérsela con más frecuencia.

Su realización es gratuita, voluntaria y confidencial. El diagnóstico temprano es fundamental para cortar la cadena de transmisión del virus e iniciar tratamiento antirretroviral oportuno.

El 27 de junio es el Día Nacional de la Promoción de la Prueba del VIH. En este marco, las instituciones de salud refuerzan la información sobre la importancia de los test y alientan a las personas a conocer su estado serológico con respecto al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

La única forma de saber si se tiene el VIH es realizándose un test específico, que es rápido, voluntario y gratuito y cuyo resultado se comunica al interesado en forma confidencial. Acceder al diagnóstico temprano permite, en el caso de que el médico lo indique, iniciar el tratamiento correspondiente, que en la Argentina es gratuito por ley.

Además, al conocer el estado serológico positivo, la persona infectada extrema los cuidados para evitar transmitir el virus a otras personas.

El paciente positivo que inicia tratamiento médico y lo sigue de la manera adecuada, frena la progresión de la infección y puede tener buena calidad de vida.

El programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud Pública recomienda a todas las personas, a partir de los 14 años de edad, hacerse la prueba de VIH por lo menos una vez al año, como parte de la atención de salud de rutina.

Este programa funciona en avenida Sarmiento 625, de lunes a viernes, de 7 a 14. Teléfono 0387 4370504. Correo electrónico: [email protected] Facebook: Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales de Salta.

El test es un derecho

Toda persona tiene derecho a realizarse el test de VIH en forma gratuita en hospitales públicos y centros de salud, sin necesidad de presentar pedido médico.

El personal sanitario debe brindar asesoramiento previo y posterior a la prueba, como también orientación a la persona con resultado positivo.

Período ventana

En todos los casos, es preciso tener en cuenta lo que se denomina “período ventana”. Este es el tiempo que transcurre desde que el virus entra al cuerpo hasta que se produce la cantidad de anticuerpos necesaria para ser detectado mediante el test.

Ese tiempo puede ser de hasta un mes y en ese lapso, aunque la persona esté infectada, las pruebas van a dar resultado negativo. Por ello, es importante que el test no se haga de manera inmediata a la situación de riesgo.

Riesgo del diagnóstico tardío



Según estadísticas nacionales, 3 de cada 10 personas que viven con VIH no lo saben. Además, el 27% de las personas conocen su diagnóstico de manera tardía, lo que aumenta la posibilidad de transmisión del virus y retrasa el inicio del tratamiento médico.

Se estima que en el país cada día hay 15 personas que contraen el VIH y 4 fallecen a causa del SIDA, que es la etapa final y más grave de la infección, en muchos casos por no conocer su diagnóstico a tiempo.