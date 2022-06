SAN ANTONIO Y GENERAL GUEMES POR EL OCTAVO PASAJE

Copa Salta avanza en la confección de la Tercera Fase. Tras las primeras llaves la cantidad de equipos clasificados quedó impar por lo que, según el reglamento, corresponde sortear un partido único en cancha neutral.

Será este jueves 23 de Junio entre el capitalino San Antonio y General Güemes de Rosario de la Frontera deberán definir el octavo lugar en la siguiente etapa. El ganador enfrentará a Positos en los cuartos de final.

Los restantes equipos jugarán la semana entrante los partidos de ida y la participación de las 9 ligas afiliadas al Consejo Federal, 36 equipos toman parte de esta competición, implementándose la eliminación por el sistema de play-offs a doble partido.

-Camioneros Argentinos vs Juventud Unida

-8 de Septiembre vs YPF

-Dep. La Merced vs Aviación

-Sp. Pocitos vs (San Antonio o General Güemes)

El campeón tendrá el derecho a participar en la Copa Norte y además, obtiene un cupo en el próximo Torneo Regional Regional Amateur, si aún no se hubiese clasificado.